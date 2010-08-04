В России от лесных пожаров погибли 48 человек

В России количество погибших в результате лесных пожаров увеличилось до 48 человек, информирует УНИАН. «За сутки сгоревших домов не было. При разборе ранее сгоревших домов обнаружены тела 8 погибших (3 – в Московской области, 2 – Нижегородской, 1 - Воронежской, 1 - Рязанской, 1 - Ивановской). Всего погибли 48 человек», - говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. По информации ведомства, на сегодняшний день имеют место 520 очагов лесных пожаров на общей площади 188524,8 га (за предыдущие сутки - 529 очагов на площади 172371,6 га),а также 24 очага торфяных пожаров. Как сообщалось, сегодня начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Владимир Степанов сообщил, что за прошедшие сутки ни один человек не погиб в результате лесных пожаров.