Мэра Мелитополя госпитализировали в тяжелом состоянии

Мэр Мелитополя Дмитрий Сычев в результате ДТП был госпитализирован в тяжелом состоянии в Запорожскую областную клиническую больницу, информирует УНИАН. «3 августа на трассе Харьков-Симферополь в районе населенного пункта Григорьевка произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился городской голова Дмитрий Сычев. Управлял личным автомобилем Сычева его брат Андрей. Городской голова Сычев находится в областной больнице», - сообщили в пресс-службе Мелитопольского горисполкома. Причины аварии устанавливаются органами ГАИ. Официальной информации о том, насколько серьезные повреждения в результате ДТП получил мэр Мелитополя и о виновнике аварии, пока нет. Ранее СМИ сообщали, что в данной аварии участвовали четыре машины.