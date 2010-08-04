Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +30°

5 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +35...+37 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31 градус. В Карпатах кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23 градуса. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +33...+38 градусов, в Сумской области до +40 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +36...+41 градус. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +35...+40 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +21...+26 градусов, днем +33...+38 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +24...+26 градусов, днем +33...+35 градусов. 4 августа температура воды в Черном и Азовском морях составила +27...+30 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.