На Киевщине пожарные борются с возгоранием торфяника

Пожарные тушат возгорание торфяника в селе Михайловская Рубежовка Киево-Святошинского района, информирует «Интерфакс-Украина». Как сообщили в пресс-службе управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киевской области, возгорание произошло на 0,02 га торфяника. На данный момент сотрудники МинЧС борются с огнем. В то же время в Черниговской области пожаров торфяников не зафиксировано. Как рассказали в пресс-службе ГУ МинЧС Украины в регионе, массовых пожаров в настоящее время нет, наблюдаются только одиночные возгорания сухой травы.