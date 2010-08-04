На Днепропетровщине за €5 тыс. заказали убийство фермера

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области задержали мужчину, который заказал за 5 тыс. евро убийство директора фермерского хозяйства, информирует УНИАН. В частности, вчера в УБОП пришли двое жителей Павлоградского района, которые сообщили, что к ним обратился мужчина с заказом на совершение убийства жителя поселка Юрьевка - директора одного из фермерских хозяйств. Желание лишить жизни фермера заказчик объяснил тем, что у него к директору фермерского хозяйства возникла неприязнь, связанная с недостаточной, по его мнению, оплатой трудовой деятельности в данном хозяйстве. За совершение преступления заказчик пообещал вознаграждение в сумме 5 тыс. евро. Около 17.00 того же дня работники УБОП задержали заказчика в Павлограде при передаче частичной оплаты за выполнение убийства в сумме 2 тыс. грн. По данному факту возбуждено уголовное дело.