Вторую мировую войну начали двое: Германия и СССР

Станислав Кульчицкий отметил, что, прежде всего, не стоит рассматривать дату 1 сентября 1939 года как дату начала Второй мировой войны. По его мнению, не стоит также говорить о 23 августе 1939 года, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа. По словам историка, Вторую мировую войну следует рассматривать как один из элементов цепочки событий, происходивших, начиная с 1933 года, когда Гитлер пришел к власти.«Подписание пакта Молотова-Риббентопа дало возможность Гитлеру напасть на Польшу. Благодаря соглашению со Сталиным Гитлер перестал бояться своего тыла, перестал бояться Советского Союза и начал то, что закончилось в 1941 году нападением Гитлера на Советский Союз», - рассказал господин Кульчицкий.В свою очередь, Георгий Папакин отметил, что несмотря на настояния российской стороны, что Вторая мировая война началась для Советского Союза именно 22 июня 1941 года, на самом деле СССР экономически поддерживал захватническую деятельность Германии еще с сентября 1939 года, со дня подписания печально известного пакта Молотова-Риббентропа. «Кто помогает экономически, тот, конечно, и участвует в начале мировой войны», - заявил историк.«Какие страны начали Вторую мировую войну? Понятно, это фашистская Германия и Советский Союз», - уверен Георгий Папакин. Более того, историк опроверг версию «неожиданного» нападения Германии на Советский Союз. По его словам, в канун начала военных действий немецкая сторона высказала претензии советской власти относительно войны в Финляндии, которая «не входила в те зоны влияния, которые были очерчены пактом Риббентропа-Молотова». «Гитлер тут соблюдал дипломатический протокол – сначала предъявил претензию, потом начал войну. Это его никоим образом не обеляет, но все же подчеркивает, что война, которая была развязана 22 июня 1941 года, для Сталина была предсказуемой», - утверждает историк.Большую часть спекуляций вокруг вопроса о начале Второй мировой войны Станислав Кульчицкий связывает с «очень простым обстоятельством»: «архивы Советского Союза по конкретным планам Советского Союза в Европе закрыты, мобилизационные планы Красной Армии закрыты». Зато, по мнению историка, документы, скрытые в этих архивах, могли бы дать конкретные доказательства планов Сталина в конце 1930-х – в начале 1940-х годов.Георгий Папакин добавил по этому поводу, что существует так называемый секретный протокол – приложение к пакту Молотова-Риббентопа, «подписанный и завизированный Сталиным, в котором была карта и в котором он подписался на той части, где была советская зона влияния Европы». Долгое время существование этого документа отрицали. Потом советские историки говорили, что «не сохранился оригинал соглашения, «поэтому мы не можем ничего сказать». Пока, наконец, благодаря массовому вскрытию советских архивов не «всплыл» этот документ.Тем не менее, вскрытие российских архивов происходит крайне медленно. Так, по словам Георгия Папакина, «в России существует архив Президента Российской Федерации, в который, по преемственности, попали все документы Политбюро ЦК РКП(б), ВКП(б) и КПСС. Некоторые из них рассекречены, но многие там до сих пор и находятся вне зоны влияния даже Федеральной архивной службы России, которая ведет планомерную работу по рассекречиванию документов». «В зависимости от политических моментов, политической ситуации что-то может оттуда всплыть, а что-то будет там скрыто до тех пор, пока не придет какое-то время. Когда оно придет – решает политическое руководство».Историк допускает, что это именно те архивы, о которых говорится в упомянутой резолюции ОБСЕ, «снова обращающейся с призывом к странам-участницам вскрыть свои исторические и политические архивы».Что касается украинских архивов, то они, по словам Георгия Папакина, максимально открыты. «Все документы находятся в общем пользовании, - утверждает историк. - Они доступны всем. Некоторые документы правительства периода 1939-40 годов пока под секретом, но идет планомерный процесс рассекречивания».Тем не менее, эксперт считает, что вряд ли в украинских архивах можно найти документы о причинах начала Второй мировой войны, поскольку «Украинская ССР в данном процессе сыграла роль всего лишь субъекта».Несмотря на отсутствие прямых доказательств причастности Советского Союза к началу Второй мировой войны, Станислав Кульчицкий обратил внимание на несколько очевидных знаков имперских амбиций России. Так, по его словам, советская идеология проявилась «в государственном гербе Советского Союза, в центре которого, – земной шар. Эта идеология открыта в эмблеме Московской Олимпиады 1980 года – пять колец, которые символизируют пять континентов земного шара, и из них вырастает силуэт Спасской башни Кремля с красной звездой».«Понятное дело, что у Сталина были свои планы относительно Европы и, по-видимому, всего мира, - допускает историк. - У Гитлера были свои. И они столкнулись в этом реальном промежутке времени 1939-1941 годов».Георгий Папакин, в свою очередь, привел еще один интересный исторический факт - выступление Сталина на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 19 августа 1939 года, которое прозвучало за несколько дней до подписания пакта Молотова-Риббентропа. «Там абсолютно четко была изложена позиция: пусть начнется Вторая мировая война, пусть ее участники обескровят друг друга, и тогда Советский Союз поднимет флаг пролетарской революции и вся Европа будет у его ног».Учитывая неоднозначное восприятие истории ХХ века и, в частности, периода, касающегося Второй мировой войны, возникает вопрос: кто сегодня осмеливается писать учебники по истории? Станислав Кульчицкий рассказал, что он автор уже четырех таких учебников. «История Украины ХХ века не может не быть политической, потому что там нужно рассказывать о том, что болит, что сегодня болит». «Буквально каждый день ХХ века наполнен реальным содержанием, которое пока для нас очень важно», - отметил он.По словам историка, украинские специалисты активно сотрудничают с российскими коллегами. Так, существует украинско-российская комиссия историков, силами которой издана история Украины на русском языке. «Наша общая позиция – мы не принимаем спекуляций, связанных с обострением нынешних отношений, опираясь на непреодолимые исторические оценки», - отметил господин Кульчицкий.Отвечая на вопрос читателя «Главреда», стоит ли ждать Третьей мировой войны, Станислав Кульчицкий рассказал, что «Третья мировая война состоялась, но поскольку основные государства были уже ядерными, она состоялась в специфической форме холодной войны».Относительно угрозы военного конфликта между Украиной и Россией, историк напомнил, что «в настоящий момент нам не очень удобно воевать с Россией», потому что «наша единственная субмарина ушла на ремонт». Более того, Станислав Кульчицкий считает, что наш южный сосед, который, в отличие от Украины, остался ядерным государством, может пригодиться украинцам. «Россия является гарантом нашей безопасности, как ядерная страна. Мы отказались от нашего ядерного оружия, которое мы унаследовали после развала СССР, и принесли его в Россию именно затем, чтобы она, вкупе с другими ядерными государствами, гарантировала нам безопасность и территориальную целостность».