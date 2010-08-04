Возле вузов больше нет очередей - Табачник

Министр образования и науки Дмитрий Табачник заявляет об уменьшении очередей в приемные комиссии высших учебных заведений в начале августа. Об этом он сообщил во время селекторного совещания с руководителями вузов разных регионов Украины, сообщает УНИАН. По словам министра, очереди в приемные комиссии исчезли уже до 1 августа. Он отметил, что фактически период приема документов в высшие учебные заведения заканчивается. Как сказал министр, следующим и последним этапом вступительной кампании будет зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения. В связи с этим министр Табачник заявил, что основной задачей для вузов будет провести объективно и открыто конкурсный отбор. Министр напомнил, что прием документов от абитуриентов в вузы всех форм собственности заканчивается 5 августа. Соответственно, по его словам, со следующего дня от этой даты добавление каких-либо документов к каким-либо делам в вузах является неправомерным.