Вести с арт-полей

22 июля 2009, 13:45

На целую неделю село Воробиивка Винницкой области превратилось в арт-поле.

Новый формат старого доброго и всеми любимого фестиваля «Шешоры» задумывался как творческая мастерская под открытым небом.
Насколько удалось воплотить замысел в жизнь – сложно сказать. Участники фестиваля, прошедшего на прошлой неделе, и его гости высказывали противоречивые мнения по поводу не-«Шешор». Приехавшие впервые были в восторге от музыки, природы и фестивальной программы. А завсегдатаи фестиваля, которым есть с чем сравнивать, были несколько огорчены этим «новым форматом».
Андрей Овчарук, гость фестиваля из Камянца-Подольского, говорит: «В предыдущие годы меня привлекала атмосфера. Приезжаешь, ещё не успел зарегистрироваться – и уже бежишь на всяческие мастер-классы, танцы, перформансы. А тут есть какие-то развлечения для гостей, но их мало. И непонятно, что и где находится и в какое время начинается. Исчезла бесшабашность, которая была на «Шешорах». Может, карма какая-то, потому что фестиваль вроде бы тот же, но чего-то не хватает».
Между тем для фестиваля, который раньше укладывался в три дня, целая неделя выглядела явным перебором. Участники, которые должны были развлекать народ, за неделю явно подустали, обгорели на солнце, не выспались. Поэтому к 17 июля – дате приезда львиной доли гостей «АртПоля» – выглядели слегка помятыми.
Фёкла – художница из Киева, создатель одного из объектов ленд-арта – каждый год ездит на фестиваль: «Это могли бы быть мои четвёртые «Шешоры», если б их не переименовали. Мне очень жаль, что изменилось название, а вместе с ним – и сам фестиваль. Задуманная творческая лаборатория не удалась. Людям делать нечего. Тусовка есть, но не творческая, а просто все общаются в собственных компаниях».
Фёкла очень разочарована. «Теперь действительно всем понятно, что это не «Шешоры», а «АртПоле», - говорит она.
Похожее мнение высказывает и Богдан Сольчаник из Старого Самбура Львовской области, хотя он на фестивале впервые: «Я столько слышал про «Шешоры», что перед поездкой даже не прочитал никакой информации. Все друзья убеждали, что это самое главное событие года, лучший фестиваль Украины. Поэтому я и приехал на всю неделю. В первый день не было ни одного мастер-класса, ничего. Вечером только состоялся небольшой концерт. Если бы не речка прямо возле палатки – не знаю, чем бы я тут занимался всю неделю».
Впрочем, многие гости высказывали и противоположные мнения. Марика Алексеева из Сум на фестивале впервые, и ей понравилось практически всё: «Многие говорят, что фестиваль неудачный, но эти люди просто не умеют получать удовольствие. В первые дни и вправду всё было немного неорганизованно. Например, мы пришли на занятие по фотографии, а помещение было закрыто. Пришлось просить, чтобы нам всё открыли, всему научили. Но вот от последних дней я в восторге – прекрасный концерт и положительная атмосфера. Я считаю, что у недовольных слишком много претензий. А я приехала радоваться жизни, и это удалось».
Марика во многом права. В Украине сейчас проводится столько этно-тусовок, что любители такого отдыха просто уже и не знают, каким должен быть идеальный фестиваль. Первые и вторые «Шешоры», которые сегодня с таким восторгом все вспоминают, проходили в затерянном в горах карпатском селе. Тогда организаторы не обеспечили гостей даже самым необходимым – туалетами. Пара деревянных будочек на несколько тысяч человек – вот и все удобства. О душевых кабинках даже речи идти не могло – каждое утро толпы народу купались в реке.
«Переехав» в Воробиивку, фестиваль задумался о гигиене своих гостей, а также о других бытовых условиях – каждое утро в палаточный городок завозятся дрова и питьевая вода.
С чем были проблемы, так это с питанием. Спонсор фестиваля – ресторан «Украинское село» - расставил свои торговые палатки вдоль и поперёк территории. Заранее на сайте «АртПоля» было заявлено, что комплексный обед обойдётся в 30 гривен. На месте оказалось, что, например, один блинчик с начинкой стоит 8 гривен. Кроме того, блюда из предлагаемого меню назвать вкусными очень сложно. Впрочем, выйдя за территорию фестиваля, можно было наесться до отвала за очень доступную цену.
Нововведение «АртПоля» - этно-стриптиз от торговой марки «Мокша» и интернет-портала «Сумно». Раздевались и одевались под звук барабанов и комментарии Сашка Лирныка.
Прошлогодние «Шешоры» зажгли новую «звезду» - Артура. Криворожанина Артура Темченко в первый день фестиваля потеряли друзья. Они так активно звали Артура, что через 15 минут к поискам подключились все жители палаточного городка. Артур стал настоящим символом «Шешор». В этом же году на «Артполе» про Артура подзабыли из-за новой знаменитости – Кости Грека, автора книги «Хватит быть провинцией». Писатель самостоятельно рекламировал свою повесть, выкрикивая смешные лозунги, например: «Нам не надо чебурека, мы читаем Костю Грека!». Под конец фестиваля гости уже и сами придумали много рекламных слоганов: «Костя Грек. Спасти страну».
Ну а настоящие звёзды world-music, приехавшие на фестиваль, по традиции развлекали публику с наступлением темноты. Концерт с субботы на воскресенье продлился до четырёх часов утра. Группа «Перкалаба» из Ивано-Франковска отыграла несколько часов без передышки, и к утру количество танцующих под сценой не уменьшилось. А значит, фестиваль все-таки удался!
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