Табачник не верит в «липовых» победителей олимпиад

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник называет невозможным зачисление в высшие учебные заведения «липовых» победителей и участников олимпиад. Об этом он заявил во время селекторного совещания с руководителями вузов разных регионов Украины, сообщает УНИАН. «Такого в природе не может быть», - сказал министр. Табачник отметил, что каждый абитуриент проходит 4 конкурса отбора, и списки таких абитуриентов были утверждены приказом Министерства образования и науки. Министр добавил, что все вузы, в которые захотели поступать победители и участники олимпиад разных уровней по разным дисциплинам, получили экземпляр этого приказа с соответствующими списками абитуриентов. Министр также отметил, что все эти списки еще месяц назад были размещены на сайте Министерства образования и науки. Отметим, вчера, 3 июля, гражданская сеть «Опора» заявила о большом количестве «липовых» победителей престижных конкурсов среди абитуриентов в топ-рейтингах самых престижных вузов. Наибольшее количество «липовых» победителей всеукраинских олимпиад и конкурсов среди абитуриентов зарегистрировано в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, отмечает «Опора». В «Опоре» отметили, что отсутствие абитуриентов в списках приказов свидетельствуют о фальсификации данных и злоупотреблении лицами права на первоочередное зачисление.