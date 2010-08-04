В Пакистане очередной кровавый теракт

Пять человек погибли и более 10 ранены в результате теракта, совершенного сегодня в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, сообщает ИТАР-ТАСС. Террорист-смертник подорвал себя у автомобиля, в котором находился высокопоставленный представитель местной полиции и офицер пограничных войск. В результате взрыва пострадали также находившиеся неподалеку мирные жители. По некоторым сведениям, за нападением стоят экстремисты из движения «Техрик-и-талибан Пакистан» («Движение пакистанских талибов»), на счету которых большинство совершаемых в этой стране терактов. В пакистанских правоохранительных органах убеждены, что местные исламисты, пользуясь обрушившимися на Пакистан стихийными бедствиями, вызванными мощными наводнениями, получили возможность перегруппировать силы и под видом мирных жителей проникнуть в ранее недоступные для них районы Пакистана.