В Украине за сутки произошло 34 лесных пожара (ФОТО)

3 августа 2010 года в лесах Украины было обнаружено 34 лесных пожара. Все загорания ликвидированы в течение 3-5 часов силами лесохозяйственных предприятий. В отдельных случаях при угрозе перерастания лесных пожаров до размеров «Чрезвычайной ситуации» к их гашению привлекались подразделы МЧС. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Держкомлесхоза. По предварительным подсчетам общая площадь поврежденной территории не превышает 12 гектаров. Больше всего пожаров обнаружено и ликвидировано предприятиями Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства - 8. В Сумской области погашено - 5 пожаров. В Днепропетровской, Запорожский и Черкасской - по четыре, причем Запорожские лесоводы самостоятельно справились с тремя верховыми пожарами. В Харьковской и Киевской областях ликвидировано по 3 пожара. В Луганской и Черниговской области, а также в Крыму - лесной охраной погашено по одному пожару. Также силами предприятий Держкомлесхоза и МЧС локализовано 5 пожаров в лесах других пользователей, где пострадало 5,5 гектара лесов и прилегающей территории. В целом с начала года в лесах Держкомлесхоза произошло 1355 пожаров, огнем повреждено около 626 гектаров лесных массивов, из которых 178 гектаров погибло вследствие наиболее опасных верховых пожаров. Фото: ГУ МЧС Украины в Луганской области