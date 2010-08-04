Запорожский подрывник признал свою вину

Главный подозреваемый во взрыве Свято-Покровского храма Запорожья пономарь Антон признал вину, сообщает Сегодня со ссылкой на источник в областном управлении МВД. Напомним, Антон раньше работал в храме, собирал пожертвования прихожан. Но через некоторое время его уличили в краже денег и уволили. Милиция заподозрила, что бомбу подложил именно он – из мести. Антона, его брата Сергея и их мать Ольгу задержали. Поскольку причастность женщины не подтвердилась, ее вчера вечером отпустили. Несмотря на то, что месть пономаря была главной версией милиции, ни священники, ни настоятель храма в это не верили. «Он все же спокойный, нерешительный парень», - рассказал нам один из священников. Напомним, взрыв в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Жовтневом районе Запорожья произошел 28 июля. В результате происшествия погибла монахиня, а 8 человек получили травмы. Милиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство».