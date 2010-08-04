В связи с пожарами в РФ перепрятали взрывоопасные вещества

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» вывезла с территории федерального ядерного центра, находящегося в закрытом административно-территориальном образование (ЗАТО) Саров (Нижегородская область), взрывоопасные вещества в связи с лесными пожарами, бушующими возле центра. Об этом глава «Росатома» Сергей Кириенко сообщил на расширенном совещании постоянных членов Совета Безопасности, пишет УНИАН. «Мы рискуем тем, что можем потерять дорогостоящее оборудование и остановить важные работы, связанные с гособоронзаказом, чего допускать, конечно, нельзя, но это уже другая мера риска. Сегодня в три часа ночи мы завершили последнюю эвакуацию оборудования, которое могло привести к взрывам или к каким бы то ни было экологическим последствиям», - сказал Кириенко. Он сообщил, что можно гарантировать, что даже в экстремальной ситуации, при шквальном ветре и прорыве огня «ни угрозы ядерной безопасности, ни угрозы радиационной безопасности, ни угрозы взрывов, ни угрозы экологических последствий на территории ядерного центра не будет». Кириенко добавил, что на сегодняшний день пожар в районе ядерного центра остановлен. «На утро понедельника ситуация уже выглядела достаточно стабильной, очаг пожара был выведен за территорию ЗАТО, но, к сожалению, в три часа дня в понедельник в результате сухой грозы, то есть шквалистый ветер, короткий шквалистый ветер со скоростью 15–20 метров в секунду, который просто со скоростью курьерского поезда занес пожар назад, на территорию ЗАТО», - сообщил он. По его словам, скорость была очень высокой, но людей удалось спасти, хотя одна пожарная машина была потеряна. «Очаг зашел на территорию ЗАТО, а после этого увеличением сил группировки, тогда обратились за дополнительной помощью и к армии, и к внутренним войскам, пожар остановлен на сегодняшний день», - заверил он. Кириенко также сообщил, что ситуация в районе Нововоронежской атомной станции локализована. По его словам, огонь не подходил ближе, чем на четыре километра к АЭС.