Обама заявил о близкой победе над разлившейся нефтью

Президент США Барак Обама заявил, что битва за перекрытие аварийной скважины в Мексиканском заливе близится к завершению, сообщает Би-Би-Си. В официальном докладе говорится, что три четверти разлившейся нефти было либо собрано, либо сожжено, либо испарилось или растворилось в силу естественных причин. Однако в докладе говорится также, что пляжи и камышовые заросли в этом районе все еще находятся под угрозой загрязнения, и что необходимо проведение новых исследований долгосрочных последствий воздействия разлива нефти на природу.