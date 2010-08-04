В Китае мужчина ворвался в детский сад и убил 3 детей

В Китае вооруженный ножом мужчина совершил нападение на детский сад, в результате чего погибли трое детей. Инцидент произошел во вторник в городе Цзыбо восточной провинции Шаньдун, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Синьхуа. Согласно заявлению городского правительства, 26-летний Фан Цзяньтан ворвался с ножом в здание детского сада и напал на его воспитанников. В результате трое малышей были убиты, еще трое детей и четверо преподавателей получили ранения. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. Полиция задержала преступника, который уже сознался в содеянном. Мотивы преступления выясняются. Ведется расследование этой трагедии. Отметим, что весной этого года китайское общество потрясла целая серия нападений на детские учебные заведения. Эксперты в качестве одной из причин этих атак называют давление современного общества на психику человека. И несмотря на строгие меры властей, принятые для усиления безопасности в школах и детских садах по всей стране, нового инцидента избежать не удалось.