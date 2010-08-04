В Британии пытались продать мясо клонированных быков

Полиция Великобритании начала расследование по факту появления в продаже мяса бычка, рожденного от быка, клонированного в США. Мясо второго потомка клонированного быка было задержано до его появления на прилавках, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Sky News. Представители компетентных органов Британии отмечают, что нет никакой информации о том, что употребление в пищу мяса этих животных несет угрозу для здоровья людей, однако это новый вид продукции, на реализацию которого нужно получать специальное разрешение властей.