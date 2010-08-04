Миллиардеры США пообещали пожертвовать 50% состояния на благотворительность

Более, чем 30 американских миллиардеров пообещали перевести на счета благотворительных организаций как минимум 50% от своего состояния, передает «Lenta.ru». В кампании, организованной Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом, участвуют Майкл Блумберг, Бэрри Диллер, Лэрри Эллисон, Тед Тернер, Дэвид Рокфеллер и другие состоятельные граждане США. Проект подразумевает передачу части состояния на благотворительные цели в течение жизни или после смерти. Как отмечает источник, акция не подразумевает обязательного и скорого перечисления денег: миллиардерам достаточно дать обещание, что когда-нибудь они пожертвуют свои личные средства на благо человечества. Обязательным для участия в кампании является написание сопроводительного письма, объясняющего мотивы, которыми руководствовался филантроп при перечислении денег.