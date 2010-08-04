Жителю Чикаго предъявлены обвинения в подготовке теракта

Суд в Чикаго предъявил обвинения 26-летнему Шакиру Мазри в намерении уехать в Сомали и стать там террористом-смертником «Аль-Каиды». Обвинение предъявлено по статьям «попытка пособничества террористической организации» и «намерение использовать оружие массового поражения за пределами США», передает Utro.ru. По словам прокурора, обе статьи предполагают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Ранее Мазри вошел в контакт с агентом ФБР, выдававшим себя за активиста исламистской организации, рассаказл ему о своих планах и попросил денег для закупки в Сомали оружия.