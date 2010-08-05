Онищенко не исключает, что учебный год в школах из-за пожаров начнется позже

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключает, что начало учебного года в российских школах может быть перенесено с перовго сентября на более поздний срок в связи со сложной экологической обстановкой, вызванной природными пожарами. «Если ситуация не будет лучше, мы будем рекомендовать определенные меры по переносу учебного года», – сказал Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в среду вечером. Вместе с тем он высказал надежду, что школы закрывать все-таки не придется, и сообщил, что девятого августа он проведет селекторное совещание по подготовке школ к учебному году.