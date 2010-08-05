В Москве-реке из-за жары появились медузы

Пресноводные медузы Краспедакуста (Craspedacusta) появились в Москве-реке в результате аномальной жары, сообщил профессор кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Николай Марфенин, передает «Дни.ру». Семь медуз диаметром два сантиметра были обнаружены во вторник в Строгинской пойме, в километре от берега столичным судовладельцем Юрием Черноусовым. «Это явление совершенно обычное... к нам на кафедру их иногда приносят. У этого вида есть бентосная стадия полипа, в которой он может существовать много-много лет, не переходя в медузоидную стадию. Поэтому в течение десятилетий эти медузы никак не проявляются», – сказал Марфенин. По словам ученого, пресноводные медузы иногда появляются в России, в водоемах-охладителях электростанций, в связи с тем, что температура воды в них выше. «Но это не означает, что как только температура повысится, там обязательно заведутся медузы. Хотя их появление, безусловно, связано с повышением температуры воды», – отметил профессор. Ученый полагает, что осенью, после охлаждения речной воды, медузы исчезнут из подмосковных водоемов. «Они продержатся еще недолго... Сейчас идет размножение, в результате которого образуются личинки, которые оседают на дно, претерпевают метаморфозу и превращаются в полипчиков», – сказал Марфенин. При этом в стадии полипа медузу очень трудно найти, так как ее размер составляет примерно один миллиметр. Пресноводная медуза Craspedacusta не относится к опасным, не вызывает ожогов и аллергии.