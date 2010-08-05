Польша обеспокоена темпами передачи Россией документов о крушении Ту-154

Польша по-прежнему ждет от России передачи документов и других материалов следствия, которые касаются крушения Ту-154 под Смоленском. Об этом заявил генеральный прокурор Польши Анджей Серемет, передает Вести. По словам Серемета, прокуратура Польши выражает обеспокоенность в связи с темпами передачи российской стороной данных документов. «В польском расследовании не наступит существенного прогресса, пока мы не получим соответствующих доказательств: бортовых самописцев, обломков самолета и протоколов вскрытия жертв», – сказал Серемет. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что «сотрудничество с россиянами выглядит хуже, чем вначале».