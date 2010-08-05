Газета The Sun купила ослицу, летавшую на парашюте на Кубани

Британская газета The Sun купила ослицу, которую ранее компания отдыхающих отправила полетать на парашюте над пляжем в кубанской станице Голубицкая на берегу Азовского моря. Об этом сообщает АР. Издание решилось на покупку животного по многочисленным просьбам своих читателей, которые посмотрели полет ослицы в YouTube. Читатели были возмущены жестоким обращением с ослицей и призвали газету защитить животное, передает Newsru.com. Сейчас ослица доставлена в Москву, где проходит ветеринарное обследование. В российской столице знаменитая ослица пробудет около месяца. За это время газета решит, что дальше делать с животным. Ранее представитель кубанской милиции так описал полет ослицы на парашюте: «Осла катали на парашюте, чтобы привлечь внимание отдыхающих к этому виду развлечений. Осел кричал, а дети плакали, но ни у кого не хватило ума сообщить об этом в милицию».