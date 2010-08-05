Александра Македонского отравили водой из реки Стикс - СМИ

Группа американских ученых установила поразительное совпадение симптомов смертельного заболевания Александра Македонского в 323 году до н.э. и воздействия на человека токсичных бактерий из греческой реки Стикс, сообщает The Telegraph. Ученые полагают, что именно отравление водой из реки Стикс могло быть причиной смерти создателя эллинистической империи, передает Newsru.com. В греческой мифологии Стикс считалась рекой, которая течет в царстве мертвых, однако многие считали, что этот поток также течет на земной поверхности под именем зараженной смертельными бактериями реки Мавронери на Пелопоннесе.