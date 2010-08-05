Синоптики: В октябре начнется лютая зима

Жара продолжает мучить жителей практически всей страны. В восточной и центральной частях Украины температура превысила за 40 градусов. Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида говорит, что жара будет продолжаться минимум две недели, сообщает «Сегодня». «Дальше мы прогнозировать не можем, — рассказывает Кульбида. — Поэтому, когда похолодает — не известно. В ближайшие две недели средняя температура в стране будет сохраняться на уровне +35—39 градусов, кроме Западной Украины, где ожидается +28—30 и дожди. А вот в центральной, восточной и северо-восточной частях температура поднимется и до 42 градусов тепла. На юге, в среднем, +35—38. Дождей нигде, кроме запада, не предвидится». Кроме сезонных явлений, по словам Кульбиды, в такой погоде виноваты и процессы глобального потепления, которые стали все больше заметны в последнее время. По данным сайта «Гисметео», во всей Украине, — кроме западной части страны, в которой температура вообще не поднимется выше 32 градусов тепла, — жара спадет через две недели. Все это время в столице будет преобладать температура +36—40 градусов, на Востоке — +39—40, в Крыму — +30—35. А с 18 августа резко похолодает, в столице средняя дневная температура будет колебаться в районе +25 градусов, иногда поднимаясь до +29 или опускаясь до +18. Почти каждый день обещают дожди. То же «Гисметео» пророчит и Донецку. В Крыму через две недели — +26—30, редкие дожди. А во Львове температура, по данным сайта, не поднимется выше 29 градусов, преобладать будет температура +22—25, и дожди... Согласны с прогнозами и народные синоптики. «14—16 августа должны пройти сильные дожди, и жара спадет, будет теплая неделька, — говорит народник из Волыни Владимир Лис. — А в конце августа и первой половине сентября будет даже достаточно холодно, во второй половине — потеплеет, но до пекла не дойдет». Практически солидарен с коллегой народник из Днепропетровска Валерий Некрасов: «Жара спадет 17—18 августа, — уверяет он. — В конце августа и в первой половине сентября подует холодный ветер. Таким образом, где-то до 10 сентября будет еще более и менее тепло, а потом начнется настоящая холодная осень. К концу октября придет суровая зима с гололедом и снегом, а следующая весна начнется аж в апреле. Но лето 2011-го тоже будет очень жарким».