В России от лесных пожаров погибли 50 человек

За сутки число природных пожаров, бушующих на территории России, увеличилось. Всего вследствие пожаров погибли 50 человек, информирует ИТАР-ТАСС. «При разборе сгоревших в результате природных пожаров в конце минувшей недели домов в Нижегородской области найдено тело одного погибшего. Еще один человек скончался в больнице в Воронежской области. Таким образом, общее число погибших составляет 50 человек», - сказали в управлении информации МЧС России. В МЧС также сообщили, что «за сутки сгоревших домов не было». В тоже время, по данным ведомства, на территории РФ зарегистрировано 843 очага природных пожаров, в том числе 47 торфяных. «В течение суток возникло 373 очага, потушено 254. Таким образом, сейчас в России - 589 очагов природных пожаров на общей площади почти 196 тыс. га», - отметили в МЧС. По сравнению с 4 августа число пожаров увеличилось на 69 очагов, а площадь возросла почти на 7 тыс. га.