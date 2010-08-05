Львовщина будет утилизировать пестициды за деньги ЕС

В этом году Львовщина планирует вывезти более 200 тонн пестицидов, сообщил руководитель областного управления охраны окружающей среды Богдан Матолич. Опасные отходы будут забирать с более десяти районов области, на это в госфонде предусмотрены 2 миллиона гривен. Впрочем, кроме государственного и областного финансирования область рассчитывает за месяц получить средства от ЕС на проект «Утилизация токсичных пестицидов на территории Львовщины в бассейнах рек Сян и Западный Буг», информирует «Немецкая волна». Руководитель Бюро экологических расследований Дмитрий Скрильников сообщил, что область имеет позитивный опыт европейского сотрудничества по этой проблеме, и в прошлом году в Германию уже были вывезены более 60 тонн. По его словам, европейские страны заинтересованы в переработке украинских пестицидов, потому что у них есть заводы. Предприятия Германии, Франции и Польши создают определенную конкуренцию, это сотрудничество выгодно всем, говорит Скрильников. Он добавляет, если идет речь о европейском финансировании, то контроль над процедурой и использованием средств значительно строже, чего не скажешь о государственных программах. В данный момент на территории Львовщины еще хранится около 500 тонн пестицидов, и проблему нужно решать быстро, потому что 80 процентов из них хранятся в ненадлежащих условиях. «Большинство складов разрушено, потому что это бывшие агрофирмы. Дырявые стены, люди разворовывают материалы, а то и приватизируют», - говорит Скрильников. Европейской помощи на вывоз всех пестицидов не хватит, ведь речь идет и о других составляющих проекта: административные вопросы, образовательные мероприятия, и т.п., объясняет эколог. Кроме того, территория, из которой вывезены пестициды, нуждается в полной очистке, а это тоже довольно большие расходы.