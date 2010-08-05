На Днепропетровщине от пожара пострадало 300 га леса

Возникший на территории Новомосковского военного лесничества (Минобороны) пожар к вечеру среды распространился на территорию более 300 гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро удалось локализировать пожар по всей территории. Проводится повторное обследование района и тушение отдельных очагов возгорания. Предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Жертв, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, к ликвидации лесного пожара были привлечены сотрудники МЧС, Госкомлесхоза и Минобороны - всего 1048 человек, а также 61 единица техники и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.