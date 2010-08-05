Самолеты МЧС Украины вылили в России 128 тонн воды

Два самолета МЧС Украины Ан-32 за сутки осуществили 16 вылетов для тушения пожаров в Воронежской области России. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Воронежской области, самолетами МЧС Украины было сброшено 128 тонн воды. На сегодняшнее утро группировка сил и средств, привлекаемая для тушения лесных пожаров в Воронежской области, составляет 4486 человек и 497 единиц техники. Из Луганска в Воронежскую область ожидается прибытие 2 пожарно-насосных станций, 2 автоцистерн и автомобиля-кунга с 30 сотрудниками МЧС Украины, информирует УНИАН. Как сообщалось, 3 августа из Киева в Воронеж вылетели два самолета Ан-32 МЧС Украины, предназначенные для тушения лесных и торфяных пожаров на территории Российской Федерации. Ориентировочно самолеты будут находиться в России 20 суток. При условии осложнения ситуации этот срок будет продлен.