У попавшего в ДТП мэра Мелитополя остановилось сердце - источник

Вчера около часа ночи возле села Григорьевка в 15 км от Запорожья произошло ДТП, в котором пострадал мэр Мелитополя 38-летний Дмитрий Сычев. По информации центра общественных связей ГУ МВД в Запорожской области, водитель автомобиля Volkswagen Passat, в котором ехал Сычев, выполняя обгон, столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ-504В, двигавшемся в попутном направлении. Через несколько секунд в Volkswagen сзади врезались еще два автомобиля – Mitsubishi Lancer и Daewoo Lanos, из-за чего Volkswagen получил сильные повреждения и был отброшен в кювет. Mitsubishi Lancer также оказался в кювете. В момент аварии за рулем Volkswagen находился брат Дмитрия Сычева – Андрей, а мэр Мелитополя сидел на переднем пассажирском сиденьи. Через 40 минут после автокатастрофы на место аварии прибыл реанимобиль из Коммунарской подстанции скорой помощи Запорожья, доставивший Сычева в отделение нейрохирургии областной клинической больницы. Источник «Коммерсант-Украина» в больнице рассказал, что вчера Сычев находился в блоке интенсивной терапии «в крайне тяжелом состоянии»: «У него сломан шейный позвонок, присутствует перелом основания черепа и субарахноидальное кровоизлияние (в пространство между головным мозгом и паутинной оболочкой. – Ред). Он в глубокой коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько часов после госпитализации у пострадавшего остановилось сердце, но его удалось запустить». Для участия в консилиуме по состоянию здоровья Дмитрия Сычева в Запорожье прибыли нейрохирурги из Киева и Днепропетровска. Другие участники ДТП пострадали намного меньше. В частности, брат Сычева получил сотрясение мозга, а люди, ехавшие в Mitsubishi Lancer и Daewoo Lanos, - легкие ушибы. Управление ГАИ в Запорожской области проводит расследование инцидента.