Зло, добро і Бруно

Але коли британська преса зарясніла статтями про те, що Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрації при Мінкульті заборонила «Бруно» (статті містили неправдоподібні теорії про причетність до цього виборчої кампанії Ющенка і галицьких греко-католиків, а також погано приховане знущання), чекати стало нестерпно. І я пішла. Скажу одразу: *%# там – на весь екран. Він обертається спочатку за годинниковою стрілкою, потім – проти, а потім каже просто в обличчя аудиторії: – Бгюно! Але чи *%#м єдиним цінне це кіно? «Бруно» – суперечливий (щонайменше) фільм британського сатирика й актора Саші Барона Коена – зображує дуже відверто гомосексуального австрійського телеведучого, іменем якого й названо фільм. Бруно, «пересвідчившись у суєтності індустрії моди», їде в Голлівуд, де сподівається прославитись. На шляху до слави він хоче проштовхнути ток-шоу, в якому дуже детально демонструє свій пеніс, «вимінює на Айпод» чорну дитину по дорозі з Африки, «як Мадонна»; їде на полювання, вступає в армію і йде на вечірку свінгерів (людей, які обмінюються статевими партнерами), щоб «вилікуватися» від гомосексуалізму. Фільм у Британії йде із сертифікатом «тільки після 18-ти». В Україні ж експертна комісія постановила, що цей фільм може «завдати шкоди моральному вихованню громадян»: очевидно, у нас народ такий недозрілий і нестійкий, що його моральне виховання ніколи не закінчується. Комісія вважає, що фільм містить «художньо невиправдану демонстрацію статевих органів та стосунків, гомосексуальних статевих актів у відверто натуралістичній формі». Як уже згадувалось, демонструється там чимало, хоча більшість відвертих сцен і місць піксельовано чи затемнено. Але як можна законодавчо обґрунтувати, чи є це художньо виправданим у фільмі, повна назва якого – «Бруно: чудові подорожі Америкою з метою завдати гетеросексуальним чоловікам видимого дискомфорту при вигляді гея-іноземця у футболці в сіточку»? Чи не досягло кіно своєї мети, завдавши явного дискомфорту українським експертам (які принаймні офіційно є гетеросексуалами)? Україна, разом з іншими пострадянськими країнами – і, звичайно, Казахстаном – забороняла й попередній фільм Саші Барона Коена «Борат», де гуморист удавав із себе казахського телеведучого Бората, сексиста і антисеміта. Тоді говорили, що, мовляв, справжня причина заборони – не матюки, а небажання образити Казахстан, та й Росія заборонила фільм, тож треба швиденько й собі. Мені той фільм не дуже сподобався. Але заборона? Критики на Заході, до речі, поки що не дійшли єдиної думки, чи є цей фільм гомофобським, чи він таки критикує гомофобію. Лондонський журнал «Тайм-аут» (який виходить і в Києві, чомусь тільки російською мовою) у своїй секції для геїв і лесбі пише: «Бруно ставить себе у справді небезпечні ситуації (Близький Схід, Середина Америки) і кидає виклик поглядам людей, яких він зустрічає. Він також, що є дуже сміливим, кидає виклик гомофобії серед чорних, що є одним із великих табу нашого часу. (...) Ми сміємося не з Бруно, а разом з ним – з реакції, яку він викликає у інших». Фільм справді сповнений моментів, які і найліберальнішого глядача змусять здригнутися. Але й замислитися також. Скажімо, батьки крихітних дітей-акторів, не змигнувши оком, погоджуються на пропозиції «кастингу», щоб їхні діти: схудли на 5 кг за тиждень при загальній вазі 15 кг; грали нациста, який на тачці завозить єврея в газову камеру; зазнавали медичних експериментів у руках аматорів; оперували старовинною машинерією. Мене ці «люблячі» батьки шокували набагато більше, ніж чоловічий статевий орган, який я у своєму житті, чого гріха таїти, бачила й до цього. Чи можлива сатира, яка нікого не ображає й не зачіпає суперечливих тем? Що є головнішим – право людини не бути ображеною чи свобода слова для сатирика, який хоче когось образити, критикуючи ті чи інші ганджі суспільства? Ця дискусія десятиліттями, та що там – століттями триває на Заході. Було б непогано мати таку дискусію і в Україні. Але філософія української держави відкидає нюанси і напівтони. Предмет обговорення може належати або до добра, або до зла, третього не дано. Бруно – постановили дві третини експертів – належить до зла. Одна надія на те, що інша третина побачила більш рельєфну, складну картину і була готова надати право дорослим співвітчизникам самим вирішувати, як їм ставитися до контроверсійних витворів сучасного мистецтва.