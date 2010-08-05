В Днепропетровске с рынка эвакуировали 70 человек

Из-за шутки пьяного хулигана, который сообщил о минировании рынка в Днепропетровске, сотрудники милиции эвакуировали 70 человек, сообщает УНИАН. 4 августа около 14:00 в Днепропетровское городское управление милиции позвонил неизвестный и сообщил, что рынок «Фрунзенский», по Донецкому шоссе, 2-А, заминирован. Взрывотехники службы Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области провели обследование территории рынка и взрывчатки не обнаружили. До того с нее эвакуировали около 70 граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий работниками сектора участковых инспекторов милиции Амур-Нижнеднепровского районного отделения был задержан неработающий 52-летний местный житель. Как выяснилось, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «пошутить», и со своего мобильного телефона сообщил в милицию о минировании рынка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями»). Хулигану избрана мера пресечения – подписка о не выезде. Также мужчине угрожает штраф от 500 до 1000 не облагаемых минимумов доходов граждан или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.