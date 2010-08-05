Потомки нацистов попросили прощения за расстрелы

200 немцев-потомков нацистов провели в Киеве Марш жизни и попросили прощения у евреев и украинцев за расстрелы во время Второй мировой войны, сообщают Українські Новини. Участники марша прошли так называемой «дорогой смерти» от кинотеатра «Киевская Русь» по улице Мельникова и от Сырецкого парка до мемориального комплекса «Бабий Яр», где их встретили евреи, пострадавшие от нацистов, и их потомки. Марш начался в 9:00 и закончился в 11:00. Немецкие участники марша попросили прощения у собравшихся. «Всем - и украинцам, и евреям, чьи предки были убиты нацистами, - я хочу сказать, что мне очень жаль, и я прошу у вас прощения», - сказал участник марша Ганс Питер Бестек. По его словам, его дед служил в 6-й армии вермахта и находился в Киеве в сентябре 1941 года, его часть выполняла операции по сбору евреев и их уничтожению в Бабьем Яру. По словам организатора марша Джобста Биттнера, у 40 из 200 участвовавших в марше немцев предки служили в вермахте или группах СС. «Семьи этих людей не рассказывали им о событиях войны и об участии их предков в Холокосте... Потому мы считаем своей ответственностью извиниться за преступления наших предков и поднять свой голос против антисемитизма», - сказал он. Биттнер подчеркнул, что все участники марша - жители германского города Тюбинген, в университете которого в свое время учились 300 организаторов Холокоста в мире и 3 главных организатора расстрела евреев в Украине. По его словам, первый Марш жизни был проведен в 2007 году на юге Германии, возле бывшего концентрационного лагеря «Дахау». С тех пор марш проходит ежегодно, в 2009 году он состоялся в США. Представители еврейской общины отметили важность проведения подобного мероприятия. Кроме того, была отмечена необходимость создать полноценный заповедник в Бабьем Яру и музей, посвященный событиям тех лет.