В НУНС пугают пожарами в Чернобыльской зоне

Задымление в Киеве могло быть вызвано пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом заявил депутат от НУНС Юрий Гримчак, информирует Лига. «Во время задымления, которое было в городе Киеве, у меня была информация о том, что именно в зоне отчуждения есть пожары, что вызвало беспокойство радиационным состоянием в самом Києве. В данном случае единственно возможный вариант - это то, что как только закончится жара, туда надо посылать отряды МЧС, чтобы сухостой был вывезен», - сказал депутат. Гримчак уверен, что дым на Киев пришел не из России. «Из сообщений Гидрометцентра было понятно, что движение воздушных масс явно противоречило заявлениям о том, что дым пришел из России. Дым пришел со стороны частично Житомира, частично от возгорания торфяников вокруг Киева. В понедельник была маловетреная погода, что и привело к задымлению города. Сегодня ситуация уже лучше, потому что часть пожаров уже потушена, плюс ветер разогнал дым», - отметил он.