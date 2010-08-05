Из арсенала в Лозовой до сих пор вывозят боеприпасы

Министерство обороны Украины продолжает выполнение работ по вывозу боеприпасов с территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенного вблизи Лозовой Харьковской области. Из 8,4 тыс. тонн боеприпасов, которые остались невредимыми после чрезвычайного происшествия, которое произошло здесь летом 2008 года, уже вывезены более 6 тыс. тонн. Они переданы на другие базы и склады для последующего обеспечения боевой подготовки, а также на утилизацию. Планируется, что следующий вывоз боеприпасов с территории арсенала начнется 9 августа, сообщает УНИАН.