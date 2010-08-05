Прогноз погоды на пятницу

6 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +36...+38 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, град, ветер юго-восточный, 3-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33 градуса. В Карпатах кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23 градуса. В Моршине кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31 градус. В Трускавце кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31 градус. В Сваляве кратковременные дожди, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +36...+41 градус. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +35...+40 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-10 м/с, температура ночью +20...+25 градусов, днем +35...+39 градусов, на побережье +32...+34 градуса. В Ялте без осадков, температура ночью +24...+26 градусов, днем +32...+34 градуса. 5 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+30 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.