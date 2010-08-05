Табачник ради инженеров сократит юристов

Министерство образования и науки Украины ежегодно будет увеличивать государственный заказ на подготовку специалистов технических специальностей. Об этом на пресс-конференции в Харькове сказал министр образования Украины Дмитрий Табачник, отвечая на вопрос о возможных путях разрешения ситуации дефицита инженерных кадров на рынке труда Украины, пишет УНИАН. «Каждый год будет расти государственный заказ на инженерные специальности, на природоведческие и математические, это первое. И, во-вторых, будем уменьшать госзаказ на юристов, экономистов, и четко его направлять только в профильные вузы», - сказал Табачник. Кроме этого, Минобразования, по словам Табачника, будет закрывать «непрофильные» специальности во многих высших учебных заведениях. «Мы будем поправлять систему образования путем повышения требований к профильности вузов. Не будут аграрные университеты получать лицензии на подготовку психологов и юристов, менеджеров, хореографов и тому подобное. Профильность будем отстаивать, то есть будем закрывать во всевозможных непрофильных вузах имитацию подготовки специалистов», – подчеркнул министр. Табачник также обратился к родителям абитуриентов, которые планируют подать документы на юридические или экономические факультеты, с просьбой прекратить «плодить безработных».