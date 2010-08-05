Более двух месяцев школьники будут учиться без учебников

Новые школьные учебники вряд ли успеют напечатать до начала учебного года. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Харькове министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, пишет УНИАН. «Мы не будем обманывать, что у нас к 1 сентября все готово, и показывать отдельные экземпляры. Понятно, что, если первое финансирование пошло в последние дни июня, а вторая часть - в первые дни августа, то дай Бог, чтобы мы все это закончили на протяжении сентября, октября, ноября», - сказал Табачник. Он заверил, что для преодоления дефицита учебников на сайте Министерства образования и науки, на сайтах местных органов образования и во всех педагогических журналах появятся первые главы и разделы новых школьных учебников. «Все первые главы, подписанные договоры с издателями будут размещены на сайте министерства, на сайтах всех органов управления образования. Кроме этого, мы договорились со всеми педагогическими журналами, что три выпуска - сентябрьский, октябрьский и в ноябре - также будут посвящены учебникам», - сказал Табачник. По его словам, государственным бюджетом на издание учебников были предусмотрены 198,4 млн грн, из которых 28,4 млн грн, – долг за прошлогодние учебники для 9-го класса. На сегодняшний день, по словам Табачника, выделены только 120 млн грн, остальные должны поступить до сентября. Он сообщил, что за эти средства министерство планирует издать учебники для 1-го класса, практически все учебники для 2-го класса, все учебники для 10-го класса, «причем все три направления: стандарт, профильный и академический», а также учебники для профессионально-технических учебных заведений. Министр акцентировал, что все новые учебники, в соответствии с законодательством, будут бесплатными.