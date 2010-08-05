Милицейское начальство обязали выезжать на пожары

Пожарам в Украине теперь уделяется такое же внимание, как и тяжким преступлениям – на место чрезвычайного происшествия выезжает руководство милиции. Это предусмотрено совместной инструкцией МВД и МинЧС, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на департамент связей с общественностью МВД Украины. «На место возникновения пожара должен выезжать лично начальник милиции, так как пожары отнесены сейчас к чрезвычайным происшествиям», - отметили в МВД. В департаменте подчеркнули, что милиция готова задействовать в ликвидации пожаров 75 тыс. личного состава органов внутренних дел, 130 единиц бронетехники, более 400 грузовиков, более 300 автобусов и более 2 тыс. патрульных автомобилей. Задача милиции в пожароопасный период - в случае возникновения возгораний эвакуировать людей и не допустить мародерства в брошенных домах. Выполняя поручение правительства, сотрудники ГАИ будут патрулировать основные въезды в лесные массивы, ограничивать доступ транспорта к лесным насаждениям, а в местах остановок фур будут проводить проверки и разъяснения правил пожарной безопасности. Участковые, в свою очередь, будут разъяснять населению правила пожарной безопасности.