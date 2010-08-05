В Украине продолжают гореть леса (ФОТО)

На 14:00 5 августа в Украине продолжается гашение локализованного пожара в Новомосковском военном лесхозе (Днепропетровская область, леса Минобороны), где, по предварительным подсчетам, пострадало 450 гектаров леса и прилегающей территории. Кроме того, спасатели борются с огнем в Новгород-Сиверском райагролесхозе (Черниговская область, леса МинАПК), где пострадало 50 гектаров леса. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Госкомлесхоза Украины. В пресс-службе также отметили, что в течение 4 августа лесохозяйственными предприятиями Госкомлесхоза было обнаружено 26 лесных пожаров. По состоянию на утро 5 августа все возгорания ликвидированы. По предварительным подсчетам общая площадь поврежденных лесов составляет 7,2 гектара. Благодаря своевременному реагированию удалось избежать перерастания низовых пожаров в верховые. За прошлые сутки наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в Днепропетровской области - 7. В Киевской - ликвидировали 5 пожаров. По три в Луганской и Донецкой областях. По два пожара потушили в Харьковской и Сумской областях, и по одному - в Полтавской, Херсонской. Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, совместными усилиями подразделений Госкомлесхоза и МЧС было ликвидировано 14 пожаров в лесах других пользователей. Ориентировочная площадь пострадавшей территории достигает 119 гектаров. 10 пожаров ликвидировало в Луганской области, 2 - в Харьковской и по одному в Полтавской и Херсонской областях. Фото: Главное управление МЧС Украины в Днепропетровской обдасти; Главное управление МЧС Украины в Черниговской области