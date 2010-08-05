В Киргизстане произошла очередная попытка захвата власти

В Киргизстане сегодня была пресечена попытка силового захвата власти. Об этом заявила президент страны Роза Отунбаева, сообщает ИТАР-ТАСС. «Это была еще одна попытка дестабилизировать ситуацию в стране», - сказала Отунбаева. При этом она особо отметила, что все это мероприятие по захвату власти «было хорошо профинансировано». Отунбаева также заявила, что во время пресечения таких попыток «никто не пострадал». «Ситуация в Бишкеке сейчас полностью контролируется законными властями», - подчеркнула президент. Сегодня в столице и пригороде Киргизии прошли массовые акции сторонников политика Урмата Барыктобасова и столкновения между ними и сотрудниками правоохранительных органов. В итоге милиции и военнослужащим с помощью спецсредств удалось разогнать толпу. Как заявил сегодня руководитель государственной Службы национальной безопасности Киргизстана Кенешбек Душебаев, финансирование попытки захвата власти производилось членами семьи бывшего президента страны Курманбека Бакиева. «Нам известно, кто, как и сколько денег выделил на это», - сказал он. По его сведениям, за организацию сегодняшних беспорядков задержаны 27 человек, у них изъято несколько единиц огнестрельного оружия. В отношении организаторов акции возбуждено уголовное дело.