На Днепропетровщине пожар может поглотить поселок

Из-за сильного ветра, который достигает 25 м в секунду пожар, возникший в Новомосковском военном лесхозе (Днепропетровская область), в течение четверга приближается к 3-километровой зоне вокруг поселка Гвардейское, в котором расположены военные склады горюче-смазочных материалов. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на достоверные источники. Только в течение четверга выгорело около 1 тысячи га леса, большинство которого повреждено верховым пожаром. Вместе с тем, в Главном управлении МинЧС в Днепропетровской области данную информацию не подтверждают, однако, по данным пресс-службы ведомства, штаб по тушению пожара перенесен в другое место из-за усилившегося ветра. По различным данным, на тушении пожара работает более 800 человек, из них 158 бойцов МинЧС, а также военнослужащие и работники лесхоза. Также в ликвидации пожара задействовано 35 единиц техники.