В связи с жарой на дорогах станет меньше сотрудников ГАИ

В связи с жарой сотрудникам Госавтоинспекции сократят время патрулирования и будут учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья милиционеров, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГАИ. Так, в центральных, восточных и южных областях Украины вносятся соответствующие изменения в дислокацию патрулей. Командиры имеют право вносить изменения в длительность постовой смены. Рабочий день сотрудника ГАИ длится 8 часов с перерывом на часовой обед. С учетом жары он может быть сокращен в зависимости от того, в каком регионе работает сотрудник ГАИ и какая температура воздуха сохраняется в этот день. Командирам поручено обеспечить контроль за недопущением ухудшения состояния здоровья сотрудников ГАИ и при распределении нарядов учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья милиционеров.