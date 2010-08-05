В ООН призывают уничтожить все ядерное оружие

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к полному уничтожению ядерного оружия в дни, когда мир отмечает 65-ю годовщину атомной бомбардировки Японии в годы Второй мировой войны. В городе Нагасаки, который испытал бомбардировку 9 августа 1945 года, глава ООН встретился с шестью «хибакуся», как называют в Японии жертв бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По его словам, единственная гарантия того, что ядерное оружие больше никогда не будет использовано, это - «ликвидировать ее полностью», сообщает радио «Свобода». Завтра Пан Ги Мун посетит Хиросиму - первый из двух городов, на который 6 августа 65 лет назад авиация США сбросила атомную бомбу. Генсек ООН принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, что забрала жизнь 140 тысячи людей. Он стал первым руководителем международной организации, который прибыл на эту ежегодную мемориальную церемонию. В ней также впервые принимает участие посол США в Японии Джон Рус - никогда раньше американские послы не принимали участие в подобной церемонии. Присутствуют также и представители двух других ядерных государств - Великобритании и Франции.