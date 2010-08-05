Пожар в Павлограде едва не закончился эвакуацией

Пожар, возникший в лесном массиве на окраине Павлограда Днепропетровской области, угрозы для жителей города более не представляет и эвакуации жителей домов, расположенных на прилегающих к очагу возгорания улицах, не будет. Об этом сообщил сегодня городской глава Павлограда Владимир Куклин, пишет УНИАН. По его словам, в четверг около 14:00 в лесном массиве, прилегающем к улицам Бабушкина и Калинина, было выявлено 2 очага пожара. На тушение пожара были привлечены более 400 человек: сотрудников МинЧС, военнослужащих, специалистов их соседних районов и областного центра. Также на тушение пожара вышли сами жители города. На данный момент угроза эвакуации людей ликвидирована. Остались мелкие очаги возгораний, сохраняется также огненный фронт, однако, не угрожающий населению. Ликвидация пожара продолжается. Куклин считает, что пожар мог начаться по причине сложных погодных условий, вместе с тем, он не исключает и человеческий фактор. По его словам, площадь лесного массива, в котором произошло возгорание, составляет 1,2 тыс. га. Верховым пожаром повреждено порядка 60 га. Мэр обратился к жителям Павлограда не использовать лесные массивы для отдыха в жаркое и пожароопасное время.