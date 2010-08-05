В Тегеране открылся саммит персоязычных государств - Ирана, Афганистана и Таджикистана. Президенты Махмуд Ахмадинежад, Хамид Карзай и Эмомали Рахмон обсудят региональные и международные проблемы. По сообщению иранских информагентств, основные темы переговоров – региональная безопасность и вопросы противодействия терроризму, а также трехстороннее политическое и экономическое сотрудничество, укрепление культурных связей, сообщает ИТАР-ТАСС. Иранское агентство «Фарс» со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что по итогам встречи будет подписан ряд документов, в частности, соглашения о сотрудничестве в области энергетики и дорожного строительства. Это уже четвертая по счету встреча президентов трех персоязычных государств. Первая состоялась в Душанбе четыре года назад, затем Ахмадинежад, Карзай и Рахмон встречались в Китае в рамках заседания ШОС и полтора года назад в афганском городе Мазари-Шариф по случаю новогодних праздников - Ноуруз. На языках группы фарси (персидского) в мире разговаривают более 110 млн человек. Помимо Ирана, Афганистана и Таджикистана, крупные персоязычные диаспоры проживают в Узбекистане и Индии.