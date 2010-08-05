На Волыни археологи нашли «дракона»

На Волыни во время раскопок археологи нашли вырезанного из рога дракона, а также серебряную римскую монету ІІ века нашей эры, которую чеканили во времена императора Траяна или Антония Пия, пишет УНИАН со ссылкой на ГП «Волинські старожитності». Археологическая экспедиция в течение недели работала в Шацке. На месте раскопок исследователи обнаружили несколько образцов готского и древнерусского жилья ХІ-ХІІ века, хозяйственные ямы. В них нашли достаточно много керамики, изделий из железа: наконечники стрел для лука и арбалета, шпоры. Но настоящей сенсацией стало небольшое изделие из рога. На нем изображена голова волка или дракона, говорят археологи. «Точно не можем сказать, для чего было предназначено это изделие, - сказал руководитель Шацкой экспедиции Сергей Демедюк. – Из рога вырезана зооморфная голова то ли волка, то ли дракона. С другой стороны рог шлифованный, поэтому, возможно, это была накладка, украшение к чему-то. Кроме головы зверя, рог орнаментирован треугольниками...». Как рассказал научный работник, осложняет идентификацию то, что изделие из рога нашли в культурном слое, а не в жилье или хозяйственной яме. Поэтому пока археологи даже не берутся утверждать, принадлежал ли этот дракон германским готам, или над ним работал славянин. Кроме этого изделия, во время раскопок археологи нашли еще достаточно много изделий из рога. Исследователи надеются найти аналоги в научной литературе и таким образом расшифровать шацкую находку, говорят в ГП «Волинські старожитності».