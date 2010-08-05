ГАИ советует не ездить на старых авто

Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на длительные расстояния в связи с тем, что жара может вызвать ухудшение здоровья или стать причиной поломки автомобиля, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГАИ. ГАИ также просит водителей устаревших моделей автомобилей с несовершенными системами охлаждения двигателей воздержаться от длительного использования машин. Кроме того, водителей призывают не парковаться возле лесных массивов, так как брошенная сигарета или искра от двигателя может привести к возгоранию леса. В пресс-службе напомнили, что в некоторых областях местные органы самоуправления уже приняли решение о запрете въезда в населенный пункт или в лесной массив тяжелых грузовых автомобилей. В данных случаях сотрудники ГАИ только исполняют решение органов самоуправления, запрещая такое движение. При обследовании маршрута патрулирования сотрудники ГАИ обращают внимание на транспортные средства, припаркованные возле лесных массивов, сельскохозяйственных угодий для того, чтобы установить причину остановки автомобиля и в случае необходимости оказать помощь водителю.