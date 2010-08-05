Из космоса зафиксировали 535 крупных пожаров в РФ

Число крупных пожаров, зафиксированных на территории России сенсорами спутников НАСА «Терра» и «Аква», составило 535, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на компанию «Сканэкс». Лидером по числу пожаров стала Тюменская область, где зафиксировано 44 очага. На втором месте оказалась Курганская область, где спутники увидели 42 горячие точки, на третьем - Нижегородская область (36 очагов). В числе лидеров также Ростовская область (35 очагов), Мордовия (29), Краснодарский край (24), Марий Эл (23), Московская область (22).