В США 14 человек обвиняются в поддержке сомалийских террористов

В США 14 человек обвиняются в поддержке сомалийской террористической группировки «Аш-Шабааб». Об этом сообщает CNN. Аресты проходили в Миннесоте, Алабаме и Калифорнии, передает «Газета.ru». «Эти аресты и обвинения должны послужить предупреждением тем, кто намерен присоединиться к террористическим группировкам или оказать им поддержку. Если вы избираете такой путь, вы окажетесь либо в камере американской тюрьмы, либо найдете гибель на полях сражения в Сомали», – заявил генпрокурор США Эрик Холдер.