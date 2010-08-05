В Брюсселе арестован предполагаемый член итальянской мафии

В Брюсселе арестован гражданин Италии Витторио Пироцци, сообщает The Earth Times. Пироцци, предположительно, является членом мафиозного клана «каморра» и входит в список ста самых разыскиваемых преступников Италии, передает Вести. 58-летний Пироцци был арестован итальянской полицией и агентами Интерпола в центре Брюсселя. Он скрывался от правоохранительных органов с 2003 года. «Арест Пироцци является очередным примером успешной борьбы государства с «каморрой»», – заявил министр внутренних дел Италии Роберто Марони.